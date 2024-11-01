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Gündem

“Yetenek Savaşında Yeni Dönem: Şirketler Yan Hakları Genişletiyor”

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İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN SON GELİŞMELER

İş dünyasıyla ilgili en güncel bilgileri detaylı bir biçimde sunan Hürriyet İK, 3 Kasım Pazar günü okuyucularıyla buluşuyor. Yeni sayıda, “Çalışanların yan haklarından iş dünyasındaki yetenek savaşlarına, yapay zekâ korkusundan bölgesel asgari ücret tartışmasına kadar uzanan zengin içerikler” yer alıyor.

ÇALIŞANLARIN DİNAMİKLERİ VE GÜNCEL TARTIŞMALAR

Hürriyet İK, okuyucularına iş hayatında meydana gelen dinamikleri ve yenilikleri aktarmayı hedefliyor. Çalışanların hakları ve iş dünyasında yaşanan gelişmelerle ilgili farklı perspektifler sunan zengin içerikler, gündemi takip etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

Flaş

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Gündem

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