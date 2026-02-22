Yetkisiz Döviz Alım Satımına Sıkı Denetim Başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle lisanssız döviz alım satımı faaliyeti gerçekleştiren işletmeleri yakın takibe aldı. 2018 yılından bugüne kadar 859 iş yerinin faaliyetleri durduruldu ve bu işletmeler cumhuriyet başsavcılıklarına rapor edildi. Bakanlık, bu alandaki denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mevzuat gereği döviz alım satımı yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş döviz büroları aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Kamuoyunda yaygın bir yanlış anlaşılma olsa da kuyumcular ve ödeme kuruluşlarının temsilcileri gibi işletmelerin döviz alım satımı yapmasına izin verilmiyor.

YETKİSİZ FAALİYETLERİN YAYGIN OLDUĞU BÖLGELER

2018 yılından bu yana toplam 859 iş yerinin faaliyetleri ya geçici ya da sürekli olarak durduruldu. Bu iş yerlerinin çoğunluğu özellikle ticaretin ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde yer almakta. Özellikle büyük şehirler ve turistik bölgelerdeki illerin, bu yaptırımlardan daha fazla etkilendiği belirlendi. Bu süre zarfında ayrıca yaklaşık 280 milyon lira tutarında idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuldu. Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durdurulurken, yaklaşık 108 milyon lira idari para cezası için işleme konuldu. İdari para cezasının alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncelleniyor ve bu yıl için alt sınır 719 bin 30 lira, üst sınır ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak belirlendi.

İHBARLARA ÖNEM VERİLİYOR

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde yetkisiz döviz alım satımı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ihbarlara büyük önem veriliyor. CİMER ve diğer kanallardan alınan ihbarların yanı sıra, vatandaşların ihbarlarını doğrudan ve hızlı bir şekilde iletebilmeleri için e-Devlet üzerinden “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü de hizmete sunuldu.

HEDEF RİSKLİ ALANLAR

Bakanlık, riskli mükellefleri tespit etmek amacıyla Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı’nı uygulamaya koydu. Bu plan, risk bazlı bir yaklaşım benimseyerek hazırlandı. Nüfus, ticaretin ve turizmin yoğun olduğu bölgeler, riskli sektörler ve geçmişteki idari yaptırımlar gibi faktörler, risk kriterleri olarak değerlendirilmekte.

DENETİMLER ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile mücadele alanında yetkisiz işletmelerle mücadelenin önemine vurgu yaptı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi ilgili kurumlarla elde edilen veriler üzerinden riskli mükelleflerin tespitine yönelik analizlerin yapıldığını belirtirken, “Denetim planlarının oluşturulmasında sahada ve dijital mecralarda yapılan ön araştırmalar da büyük rol oynuyor. Bu yıl boyunca da yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik planlı ve risk odaklı denetimleri artırıp etkin şekilde sürdüreceğiz” dedi.