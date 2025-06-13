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Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

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YEZDAN KAYACAN’IN ANI ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenleri arasında derin bir hüzün yarattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Oyuncular Sendikası, Kayacan’ın vefatına dair şu ifadeleri paylaştı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

VEDA MESAJLARI VE DUYGULAR

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Kayacan’a olan özlemini dile getirip, “Bana sen sahip çıkmıştın” diyerek ona veda etti. Bu duygusal sözler, Kayacan’ın hayatındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sevenleri, Kayacan’ı anarak onun anısını yaşatmaya devam ediyor.

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