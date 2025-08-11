Yıkılan Binanın Kolonları Kesildiği İddia Edildi

DEPREMİN ETKİLERİ VE YIKILAN BİNADAN KURTARILMA

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde gerçekleşen depremde bir bina tamamen çökerken, 81 yaşındaki bir yurttaş hayatını kaybetti. Deprem anında ve sonrasında çevredeki yurttaşlar ciddi korku yaşadı. Yıkılan binanın kolonlarının daha önce kesildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Deprem anında rahatsızlanan Ayşe Özer, olay anını şu şekilde anlattı: “Komşumun bahçesinde oturuyorduk. Kalktık eve gidiyorduk, o sırada deprem oldu. 3 katlı binanın dibinden geçiyorduk. Balkonun altından. Birden bir gürültü koptu. Sarsıntının etkisiyle yere düştük. Terlikler bir tarafa, telefon bir tarafa. Yürümeye çalıştım, kalkamadım. Çok fena korktuk. Allahım tekrarını yaşatmasın.”

GÖZLEMLER VE PİŞMANLIK

Yusuf Ayanoğlu, deprem sırasında yıkılan binanın karşı sokağındaki evinde televizyon izlediğini belirtirken, “Çok büyük bir gürültü duydum. Yerimden bile kalkamadım. Televizyon üstüme doğru devrildi. Yerde paramparça oldu. Çiçekler vardı, evde mutfak eşyaları, hepsi yerle bir oldu. Panik hâlinde eşimle beraber sokağa attık kendimizi. Daha sonra haberler gelmeye başladı. Çocuklar falan koşturuyorlar, işte ‘eczane yıkıldı’ falan diyorlar. Sonra buranın olduğunu öğrendim” dedi. Yıkılan binanın daha önceden pide salonu olarak kullanıldığını ve kolon kesimi yapıldığına dair söylentilere dikkat çekerek, “Tabii ben bilemem. Yani varsa böyle bir şey, çok iyi ceza alsınlar. Mutlaka görürüz. Artık yetkililer bu konuda ne yapar bilemeyiz.” şeklinde konuştu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE GELECEK PLANLARI

Ümit Altın ise yıkılan binadan beş kişinin kurtarılmasına yardım ettiklerini ifade ederek, “Kendi arkamda gördüğünüz binada oturuyorum ben. Tabii o anda eşim, çocuğum karşı tarafa geçtikten sonra mecburen geldik, yardım etmek zorunda kaldım. Tabii bir yaşlı abimizi çıkardık, eşimle beraber. Beş kişi çıkardım. Bir kişi vefat etti. Zavallım, gani gani mekânı cennet olsun. Tabii biz de görevimizi yaptık. Herhangi bir aksilik olmazsa eve girmeyi düşünüyorum aslında ama bakalım. Mühendisler gelip hasar tespit yapacaklarmış, ölçülerine bakacaklar. Eğer uygunsa kalacağım. Olmadığı takdirde başka bir eve çıkmak zorundayım. Mecburen çıkmak zorundayım. Çünkü üç ay sonra eşimin doğumu var. Mecburum çıkmaya.” şeklinde belirtti.