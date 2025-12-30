Yılbaşı İçin 4 Günlük Güvenlik Tedbirleri Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruda, yılbaşı dönemi için alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Bakan Yerlikaya şu şekilde ifade etti: “İçişleri Bakanlığı olarak; Başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve AFAD olmak üzere, tüm birimlerimizle yılbaşı sürecine ilişkin ülkemiz genelinde tedbirlerimizi aldık.”

TEDBİRLER 4 GÜN SÜRECEK

Açıklamada yer alan bilgilere göre, tedbirler 30 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 4 gün boyunca kesintisiz olarak uygulanacak. Bu süreç için hazırlık ve çalışmaların son bir aydır devam ettiği belirtilirken, “İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonlarımız devam etmektedir” ifadesi kullanıldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, sadece son ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilmiş ve 816 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede ise son bir ayda 3 bin 406 kişinin tutuklandığı, 3,5 ton uyuşturucu madde ve 14 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar ve 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere toplamda 19 bin 616 kişi hakkında hapis yakalaması verildi.

PERSPEKTİF GÜÇLENDİRİLDİ

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından 4 gün boyunca uygulanan yeni yıl tedbirleri çerçevesinde, 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuş ve toplam 325 bin 267 personel görevlendirilmiştir. Bu personelin 298 bini asayiş, 27 bini ise trafik alanında görev alacak. Toplam 44 bin 68 ekip, 34 bin 71’i asayiş, 9 bin 997’si trafik olmak üzere sahada aktif olarak görev yapacaktır. Ayrıca, 720 hava aracı, 238 deniz unsuru ve 430 dedektör köpeği ile güvenlik önlemleri artırılıyor. Güvenlik birimlerine entegre edilen teknolojik altyapı da dikkat çekiyor. 31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera ile 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi noktası aktif olarak kullanılıyor.

AFAD HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Yılbaşı gecesi ve devam eden günler için AFAD Başkanı tarafından, 7/24 esasına göre görev planlaması yapılmıştır. 81 ilde ve birliğimizle toplam 1.410 personel ve 396 araç yılbaşı gecesi için görevlendirilmiştir. Göç İdaresi de düzensiz göçle mücadelede gerekli önlemleri en üst seviyeye çıkarırken, 375 Mobil Göç Noktası 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 faaliyete geçmiş durumdadır. Ayrıca, 4 bin 575 personel 10 gün boyunca görevlerine devam edecek.

Yıl boyunca şehir merkezlerinde yoğunluk olan bölgelerde, giriş çıkış noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında yapılan kontrol ve denetimlerin sürdüğü belirtildi. Bakan Yerlikaya, 2026 yılının ülkeye, millete sağlık, huzur ve esenlik getirmesini; ayrıca Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni etti.