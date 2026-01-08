Yıldız Tilbe Kazasından Sonra Nazara İnancını Açıkladı

yildiz-tilbe-kazasindan-sonra-nazara-inancini-acikladi

YILDIZ TİLBE KAZA ANISINI PAYLAŞTI

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programında ailesi hakkında bilgi vererek 6 kardeşin en küçük bireyi olduğunu aktardı. Çocukluk döneminde yaşadığı bir kazayı da duygusal bir dille ifade etti. Tilbe, “Beni her gören ‘Ne kadar güzel bir çocuk’ dermiş. Sonra bir gün nazarı değen biri bize misafirliğe gelmiş, ‘Ay bu kız ne kadar güzel’ derken; gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üstüme çekivermişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kalmışım, hatta kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar ‘yaşayamaz’ demiş ama yaşamışım.” sözleriyle anılarını paylaştı.

NAZARA İNANIYOR

Ayrıca, yaşadığı olay sonrası nazara büyük bir inanç beslediğini belirten Tilbe, “Bu yüzden nazara çok inanırım, üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş.” dedi.

ŞARKICI SAĞ KULAĞINI KAYBETTİ

Yıldız Tilbe, çay döküldükten sonra sağ kulağını kaybettiğini de ekledi. Bu acı olay, onun hayatındaki önemli bir dönüm noktası oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.