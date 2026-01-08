Yıldız Tilbe Kazasından Sonra Nazara İnancını Açıkladı

YILDIZ TİLBE KAZA ANISINI PAYLAŞTI

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programında ailesi hakkında bilgi vererek 6 kardeşin en küçük bireyi olduğunu aktardı. Çocukluk döneminde yaşadığı bir kazayı da duygusal bir dille ifade etti. Tilbe, “Beni her gören ‘Ne kadar güzel bir çocuk’ dermiş. Sonra bir gün nazarı değen biri bize misafirliğe gelmiş, ‘Ay bu kız ne kadar güzel’ derken; gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üstüme çekivermişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kalmışım, hatta kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar ‘yaşayamaz’ demiş ama yaşamışım.” sözleriyle anılarını paylaştı.

NAZARA İNANIYOR

Ayrıca, yaşadığı olay sonrası nazara büyük bir inanç beslediğini belirten Tilbe, “Bu yüzden nazara çok inanırım, üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş.” dedi.

ŞARKICI SAĞ KULAĞINI KAYBETTİ

Yıldız Tilbe, çay döküldükten sonra sağ kulağını kaybettiğini de ekledi. Bu acı olay, onun hayatındaki önemli bir dönüm noktası oldu.