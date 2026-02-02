Yılın İlk Enflasyon Verileri Salı Günü Açıklanıyor

PİYASALARIN GÖZÜ BU AÇIKLAMADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu hafta salı günü, 2025 yılının ilk enflasyon verilerini belirleyecek olan ocak ayı enflasyon rakamları duyurulacak. Aralık ayı itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir yıl önceki Aralık ayına göre yüzde 30,89 ve bir yılın aynı ayına göre yine yüzde 30,89 oranında artış göstermişken, on iki aylık ortalama rakamlar ise yüzde 34,88 olarak kaydedildi.

ON İKİ AYLIK ORTALAMA VERİLERİ DE YER ALACAK

TÜİK’in Salı günü açıklayacağı ocak ayı enflasyon verileri, aylık ve yıllık artış oranlarının yanı sıra on iki aylık ortalamalara göre hazırlanmış enflasyon bilgilerini de içerecek. Aralık ayında on iki aylık ortalama enflasyon oranı ise yüzde 34,88 seviyesindeydi.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ocak 2026’ya ilişkin “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporuna göre, ocak ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcılarında 1,15 puan azalarak yüzde 22,20, reel sektör tarafından ise 1,90 puan düşerek yüzde 32,90 seviyesine geriledi. Hanehalkı için ise yıllık enflasyon beklentisi 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki 12 aylık süreçte enflasyonun gerileyeceğine dair beklentiler, hanehalkı arasında 1,64 puan artışla yüzde 26,17 oranında gerçekleşti.

HANEHALKININ İYİMSERLİK ORANI ARTTI

Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğine dair hanehalkındaki pozitif beklentide artış gözlemleniyor. Fiyat artışlarının yavaşlayacağını düşünen hanehalkı oranı, bir önceki aya oranla 1,64 puan artışla yüzde 26,17 seviyesine yükseldi.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK VERİ

Enflasyon verileri, kira artış oranları, memur ve emekli maaş artışları gibi ekonomik unsurlar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. Ocak ayı enflasyonu, yıl boyunca uygulanacak ekonomik politikalar ve Merkez Bankası’nın para politikası kararları açısından kritik bir öneme sahip olacak.