Yıllardır Bekleyen Adana Güney Çevre Yolu Sorunu

Adana’da 2019 yılında hayata geçirilmiş olan Güney Çevre Yolu Projesi, 2025 yılına kadar tamamlanmasının öngörülmesine rağmen hâlâ bitirilebilmiş değil. Toplam bütçesi 2 milyar 72 milyon 350 bin TL olan proje, yaklaşık 28,8 kilometre uzunluğundaki güzergâhıyla, Adana D-400 karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmalarını sağlamayı amaçlıyordu. Ancak, kamulaştırma süreçleri nedeniyle beklenildiği gibi bir hızla ilerleyememesi, projenin ilerlemesini olumsuz etkilemiş durumda.

PROJE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Şakirpaşa’nın güneyinden başlayarak Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan yoluna bağlantı kurmayı hedefliyor. Ancak, proje başlangıç tarihinin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen tamamlanamamış olması, vatandaşlar için alınan önlemlerin yeterli olmadığını gösteriyor. Kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatarak önemli bir çözüm sunması beklenirken, mevcut durum, şehirde devam eden bir sorun haline geldi.

KÖPRÜLER ATIL HALE GELDİ

Projeye dair dikkat çeken unsurlardan biri ise yol için inşa edilen köprü ayakları. Uzun süre kullanılmadan bırakılan beton blokların bazıları çürümüş durumda. Ayrıca, vatandaşlar bu köprü ayaklarını samanlık olarak kullanmaya başladı. Bu durum, projede yaşanan gecikmenin yarattığı olumsuzlukları gözler önüne seriyor.