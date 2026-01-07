Yıllardır Bekleyen Adana Güney Çevre Yolu Sorunu

yillardir-bekleyen-adana-guney-cevre-yolu-sorunu

Adana’da 2019 yılında hayata geçirilmiş olan Güney Çevre Yolu Projesi, 2025 yılına kadar tamamlanmasının öngörülmesine rağmen hâlâ bitirilebilmiş değil. Toplam bütçesi 2 milyar 72 milyon 350 bin TL olan proje, yaklaşık 28,8 kilometre uzunluğundaki güzergâhıyla, Adana D-400 karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmalarını sağlamayı amaçlıyordu. Ancak, kamulaştırma süreçleri nedeniyle beklenildiği gibi bir hızla ilerleyememesi, projenin ilerlemesini olumsuz etkilemiş durumda.

PROJE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Şakirpaşa’nın güneyinden başlayarak Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan yoluna bağlantı kurmayı hedefliyor. Ancak, proje başlangıç tarihinin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen tamamlanamamış olması, vatandaşlar için alınan önlemlerin yeterli olmadığını gösteriyor. Kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatarak önemli bir çözüm sunması beklenirken, mevcut durum, şehirde devam eden bir sorun haline geldi.

KÖPRÜLER ATIL HALE GELDİ

Projeye dair dikkat çeken unsurlardan biri ise yol için inşa edilen köprü ayakları. Uzun süre kullanılmadan bırakılan beton blokların bazıları çürümüş durumda. Ayrıca, vatandaşlar bu köprü ayaklarını samanlık olarak kullanmaya başladı. Bu durum, projede yaşanan gecikmenin yarattığı olumsuzlukları gözler önüne seriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gündem

Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Osmangazi'de bir barakada başlayan yangın, komşu minibüse de yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.