Yılmaz’a 3 Maç Men Cezası ve Para Cezası

yilmaz-a-3-mac-men-cezasi-ve-para-cezasi

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan duyuruda, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında gerçekleşen Gaziantep FK ile Kocaelispor karşılaşmasında, kırmızı kart gören Yılmaz’ın, ihraç öncesinde ve sonrasında müsabaka görevlilerine yönelik gerçekleştirdiği hakaret ve tehdit sebebiyle 3 maç men ve 80 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

KIRMIZI KART CEZALARI

Aynı müsabakada kırmızı kartla oyundan çıkarılan Gaziantep FK’nın 26 yaşındaki oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’a ise 2 maç men cezası uygulandı.

DİSİPLİN İHLALLERİ

Türkiye Kupası karşılaşmalarındaki farklı disiplin ihlalleri nedeniyle, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay’a birer maç men cezası verildiği, ayrıca Fethiyespor’a 258 bin lira para cezasının uygulandığı aktarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Orzax Bilimle Geleceği İnşa Ediyor: Deney’imli Çocuklar

Orzax, KidZania İstanbul ile iş birliği yaparak 2025 yılı boyunca binlerce çocuğa bilimle buluşma fırsatı sundu. 15 binden fazla çocuk, interaktif öğrenme deneyimi yaşadı.
Gündem

Singo Hakkında Açıklama: Durumu Sağlıklı Değil

Galatasaray, Atletico Madrid ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, kulüp doktoru Yener İnce, Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve oynamasının riskli olduğunu belirtti.
Gündem

Özgür Özel’den Bahçeli’ye Emekli Maaşı Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'ye en düşük emekli maaşı için önerge vermesi çağrısında bulundu ve işbirliğine açık olduklarını belirtti.
Gündem

Burak Yılmaz’a Cezası Açıklandı: 3 Maç Men

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza aldı.
Gündem

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte faturalarla mücadelede yapay zeka destekli KAŞİF uygulamasını başlatarak, günde 4 milyon mükellefi taramaya başladı. Bakan Şimşek, kayıt dışı faaliyetleri anında tespit ettiklerini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.