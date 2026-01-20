Yılmaz’a 3 Maç Men Cezası ve Para Cezası

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan duyuruda, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında gerçekleşen Gaziantep FK ile Kocaelispor karşılaşmasında, kırmızı kart gören Yılmaz’ın, ihraç öncesinde ve sonrasında müsabaka görevlilerine yönelik gerçekleştirdiği hakaret ve tehdit sebebiyle 3 maç men ve 80 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

KIRMIZI KART CEZALARI

Aynı müsabakada kırmızı kartla oyundan çıkarılan Gaziantep FK’nın 26 yaşındaki oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’a ise 2 maç men cezası uygulandı.

DİSİPLİN İHLALLERİ

Türkiye Kupası karşılaşmalarındaki farklı disiplin ihlalleri nedeniyle, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay’a birer maç men cezası verildiği, ayrıca Fethiyespor’a 258 bin lira para cezasının uygulandığı aktarıldı.