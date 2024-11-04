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Eğitim

YKS İçin Yeni Müfredat Hazırlığı Toplantısı

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Milli Eğitim Bakanı Tekin ve ÖSYM Başkanı Ersoy, yeni müfredata uygun Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı için bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde hazırlanan “beceri örgüsü” temelli müfredata geçişin ardından, dört yıl sonra yapılacak olan YKS için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeni müfredata uygun YKS hazırlığı

Bu kapsamda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin bu yıldan itibaren 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bu öğrencilerin dört yıl sonra gireceği YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarındaki sorularının yeni müfredatla uyumlu bir şekilde hazırlanması konusu tartışıldı. Yeni müfredat doğrultusunda gerçekleştirilecek YKS için MEB ve ÖSYM işbirliğinde, alan uzmanlarının da katıldığı çalıştayların sonuç raporlarının değerlendirildiği görüşmede, planlanan diğer çalışmalar da ele alındı. Toplantıda, şu anda 10, 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nden önceki müfredat kapsamında YKS’ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.

MEB-AGS ve ÖABT üzerine değerlendirmeler

Ayrıca, 2025 yılında gerçekleştirilecek Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili kapsam ve içerik konuları da görüşüldü. Toplantıya, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

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