YKS Sonuçları Erişime Açıldı!

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, sonuçların “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden sorgulanabileceğini duyuruyor.

PREFE SÜRECİ VE KAYIT TARİHLERİ

1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci, 13 Ağustos’ta sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden öğrenebiliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt süreci de netleşti. ÖSYM kılavuzuna göre, kayıtlar 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1–3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

KAYIT SÜRECİNDE AÇIKLAMALAR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır” diyor.

DOLULUK ORANLARI

Yükseköğretim Başkanı (YÖK) Erol Özvar’ın aktardığına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. “Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi” diyen Özvar, “3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı” bilgisini paylaşıyor.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından duyurulacak.