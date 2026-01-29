Yoğun Alkol Tüketimi Rektum Kanseri Riskini Artırıyor

ABD’DE ALKOL TÜKETİMİ KOLON KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIR

Yeni bir araştırma, ABD’de yetişkinlerin 20 yıllık dönem boyunca izlenmesiyle yoğun alkol tüketiminin kolorektal kanser, özellikle de rektum kanseri riskini belirgin biçimde artırdığını gösteriyor. Bulgular, alkolü bırakan bireylerde kanser riskinin artmadığını ve öncül lezyonların daha az görüldüğünü ortaya koyarken, alkolü bırakmanın uzun vadede riski düşürebileceğine işaret ediyor. Çalışmanın sonuçları, American Cancer Society’nin hakemli dergisinde yayımlandı.

YOĞUN ALKOL TÜKETİCİLERİNDE KANSER RİSKİ YÜKSEK

Araştırmacılar, National Cancer Institute (NCI) tarafından gerçekleştirilen Prostat, Akciğer, Kolorektal ve Over Kanser Tarama Denemesi’ne katılan ve başlangıçta kanseri olmayan 88.092 ABD’li yetişkinin verilerini inceledi. Yaklaşık 20 yıllık takip sonucunda 1.679 kişiye kolorektal kanser tanısı kondu. Mevcut tüketiciler içinde, haftada ortalama 14 veya daha fazla içki tüketenler “yoğun tüketici” olarak sınıflandırıldı. Haftada bir içkiden az tüketenler ile kıyaslandığında, yoğun içicilerin kolorektal kanser riski %25 daha yüksek olarak saptandı. Rektum kanseri riski ise %95 artarak neredeyse iki katına çıktı. Uzun yıllar yoğun alkol tüketen bireylerin kolorektal kanser riski, sürekli az içenlere göre %91 daha fazla belirlendi.

GEÇMİŞTE İÇENLERDE RİSK ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Eski tüketicilerde ise kolorektal kanser riskinde herhangi bir artış gözlemlenmedi. Ayrıca, eski içicilerde kanserleşme potansiyeli taşıyan adenom adı verilen iyi huylu tümörlerin görülme olasılığı da düşüktü. Araştırmacılar, eski içicilere dair verilerin sınırlı olduğunu not etse de alkolü bırakmanın sağladığı faydalara dikkat çektiler.

ALKOLE BAĞLI BIYOLİK MEKANİZMALARDA BELİRSİZLİK

Araştırmacılar, alkolün metabolize edilmesi sürecinde oluşan zararlı maddeler veya alkolün bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerinin artan kanser riski ile ilişkili olabileceğini belirtiyor. Ancak, bu süreçlerin kanser gelişimine nasıl katkı sağladığını anlamak amacıyla daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladılar. Çalışmanın kıdemli yazarlarından biri olan Erikka Loftfield, “Alkol tüketiminin yaşam boyu seyrinin hem kolorektal adenom hem de kolorektal kanser riskine ilişkisini inceleyen ilk çalışmalardan biriyiz. Eski içicilerle ilgili veriler kısıtlı olsa da, riskin hafif içicilere yaklaşması cesaret verici” ifadelerini kullandı.