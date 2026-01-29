Yoğun Alkol Tüketimi Rektum Kanseri Riskini Artırıyor

ABD’DE YENİ ARAŞTIRMA: YOĞUN ALKOL TÜKETİMİ REKTUM KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

ABD’de 20 yıl boyunca yetişkinleri gözlemleyen kapsamlı bir çalışma, uzun süreli yoğun alkol kullanımının kolorektal kanser, özellikle de rektum kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Elde edilen veriler, alkolü bırakan bireylerin kanser riskinin artmadığını ve öncül lezyonların daha nadir görüldüğünü gösteriyor; bu durum, alkolü bırakmanın uzun vadede riski düşürebileceği anlamına geliyor. Araştırma, saygın bir tıp dergisinde yayımlandı.

YOĞUN İÇİCİLERİN KANSER RİSKİ YÜKSEK

Araştırmacılar, kanseri olmayan ve ulusal bir kanser tarama programına katılan 88.092 ABD’li yetişkinin verilerini analiz etti. Yaklaşık 20 yıllık izleme sürecinde 1.679 kişiye kolorektal kanser tanısı kondu. Mevcut alkol tüketim seviyelerine göre yapılan sınıflamaya göre, haftada ortalama 14 veya daha fazla kadeh içki tüketen bireyler “yoğun tüketici” olarak değerlendirildi. Bu grubun, yaşam boyu haftada bir içkiden az tüketenlere kıyasla kolorektal kanser riski %25 daha yüksekti. Rektum kanseri riski ise %95 artışla neredeyse iki katına çıktı. Uzun yıllar boyunca alkol tüketen bireylerin, sürekli az içenlerle kıyaslandığında kolorektal kanser riskinin %91 daha yüksek olduğu tespit edildi. Buna karşın, eski tüketicilerde bu riske dair bir artış gözlemlenmedi.

ALDATILMIŞ: ALKOLÜ BIRAKMAK FAYDA SAĞLIYOR

Eski içicilerde kanserin öncüsü olabilecek adenom adı verilen iyi huylu tümörlerin görülme sıklığı da daha düşük bulundu. Araştırmacılar, eski içicilerle ilgili verilerin sınırlı olmasına rağmen, alkolü bırakmanın sağlığa olumlu etkilerine vurgu yaptı. Alkolün vücutta parçalanması sırasında ortaya çıkan zararlı maddeler ya da alkolün bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerinin, artan kanser riski ile bağlantılı olabileceğini belirten araştırmacılar, bu süreçlerin doğrudan kanser gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını netleştirmek amacıyla daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Çalışmanın kıdemli yazarlarından biri, “Alkol tüketiminin yaşam boyu seyrinin kolorektal adenom ve kolorektal kanser riskiyle ilişkisini inceleyen ilk çalışmalardan biriyiz. Eski içicilerle ilgili veriler sınırlı olsa da riskin hafif içicilere yaklaşması cesaret verici” dedi.