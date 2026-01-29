Yoğun Alkol Tüketimi Rektum Kanseri Riskini İki Katına Çıkarıyor

ABD’DE AĞIR ALKOL TÜKETİMİ KOLON VE REKTUM KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yeni bir araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nde 20 yıl boyunca izlenen yetişkinler üzerinde yapılan çalışmanın uzun süreli alkol tüketiminin kolorektal kanser, özellikle rektum kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Çalışma sonuçları, alkolü bırakan bireylerin kanser riskinin artmadığını ve öncül lezyonların daha az görüldüğünü gösterdi; bu durum, alkolü bırakmanın uzun vadede riski azaltabileceğine işaret ediyor. Araştırma, hakemli bir dergide yayımlandı.

ALCOHOL KULLANIMININ RİSK ARTIRICI ETKİLERİ

Araştırmaya katılan 88,092 ABD’li yetişkinin verileri, National Cancer Institute tarafından gerçekleştirilen Prostat, Akciğer, Kolorektal ve Over Kanser Tarama Denemesi’nden derlendi. Yaklaşık 20 yıllık takibin sonuçları, 1,679 kişiye kolorektal kanser tanısı konduğunu gösterdi. Yoğun alkol tüketen bireyler, haftada ortalama 14 veya daha fazla kadeh içki tüketenler “yoğun tüketici” olarak sınıflandırıldı. Bu gruptaki bireylerin, haftada bir içkiden az tüketenlere göre kolorektal kanser riski %25 daha yüksek bulundu. Ayrıca, yoğun içicilerin rektum kanseri riski %95 artışla neredeyse iki katına çıktı.

KARŞILAŞTIRMALAR VE SONUÇLAR

Araştırma boyunca içme alışkanlıklarının takibi sonucunda, uzun süre ağır alkol tüketenlerin kolorektal kanser riskinin sürekli az içenlere göre %91 daha fazla olduğu belirlendi. Bununla birlikte, eski içicilerde kanser riski artışı gözlemlenmedi ve kansere dönüşebilecek iyi huylu tümörlere sahip olma olasılıkları da daha düşüktü. Araştırmacılar, eski içicilere dair verilerin sınırlı olduğuna dikkat çekse de, bu sonuçların alkolün bırakılmasının sağlık açısından faydalarına işaret ettiğini vurguladı.

KANZA GÖRE ALGILADIKLARI MEKANİZMALAR

Araştırmacılar, alkolün vücutta parçalanması sırasında ortaya çıkan zararlı maddelerin veya alkolün bağırsak mikrobiyomuna olan etkisinin, kanser riski ile ilişkili olabileceğini ifade etse de, bu süreçlerin doğrudan kanser gelişimine katkıda bulunup bulunmadığını netleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Çalışmanın kıdemli yazarlarından biri, “Alkol tüketiminin yaşam boyu seyrinin hem kolorektal adenom hem de kolorektal kanser riskine etkisini araştıran ilk çalışmalar arasında yer alıyoruz. Eski içicilerle ilgili veriler sınırlı olsa da, riskin hafif içicilere yakın olduğunu görmek cesaret verici” yorumunda bulundu.