Yoğun Kar Yağışı Sürüleri Zor Durumda Bıraktı

Yoğun KAR YAĞIŞI ZORLUKLARA NEDEN OLDU

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal kesimde yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’ndeki bazı üreticiler, hayvanlarını beslemek için bin 600 rakımlı kayalık alanlara çıkmak zorunda kalıyor.

Zorlu arazi şartlarında yemleniyor

Kentte etkisini sürdüren kar yağışına rağmen ahırlardan çıkarılan sürüler, zor koşullarda yemleniyor. Karla kaplı yüksek kayalıklara taşınan hayvanların bu yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Zor şartlar altında gerçekleştirilen yemleme işleminin ardından sürüler tekrar ahırlara getiriliyor. Bölgedeki üreticiler, kar yağışının uzun süre devam etmesi nedeniyle önemli zorluklar yaşadıklarını ifade ediyor.