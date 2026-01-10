Yoğun Kar Yağışı Sürüleri Zor Durumda Bıraktı

yogun-kar-yagisi-suruleri-zor-durumda-birakti

Yoğun KAR YAĞIŞI ZORLUKLARA NEDEN OLDU

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal kesimde yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’ndeki bazı üreticiler, hayvanlarını beslemek için bin 600 rakımlı kayalık alanlara çıkmak zorunda kalıyor.

Zorlu arazi şartlarında yemleniyor

Kentte etkisini sürdüren kar yağışına rağmen ahırlardan çıkarılan sürüler, zor koşullarda yemleniyor. Karla kaplı yüksek kayalıklara taşınan hayvanların bu yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Zor şartlar altında gerçekleştirilen yemleme işleminin ardından sürüler tekrar ahırlara getiriliyor. Bölgedeki üreticiler, kar yağışının uzun süre devam etmesi nedeniyle önemli zorluklar yaşadıklarını ifade ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.