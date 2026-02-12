YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yeni kararlar, üniversitelere iletildi. Yapılan düzenlemeye göre, belirli programlara 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenci kabulü yapılmayacak.

İHTİYAÇTAN FAZLA UZMAN YETİŞTİRMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yükseköğretim Kurulu, alınan kararın eğitimde tek elden ve ortak bir müfredatla verilmesini sağlamak amacıyla alındığını duyurdu. Bu süreçle birlikte ihtiyaç fazlası uzman yetiştirilmesinin engellenerek, yeni mezunların istihdam imkanlarının korunması hedefleniyor. Üniversiteler ise ortodonti, ağız, diş ve çene cerrahisi gibi klasik uzmanlık alanlarının dışında bulunan disiplinlerde yüksek lisans ve doktora programları açabilecek.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KONTENJAN AZALTILACAK

Yükseköğretim Kurulu, bu yıl diş hekimliği kontenjanlarında bir azalma yapılacağını daha önce açıkladı. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı da bu yıl yalnızca iki kez gerçekleştirilecek. 2027 yılı itibarıyla sınavın yılda bir kez yapılacak şekilde dönüştürülmesi bekleniyor.