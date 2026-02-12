Yök’ten Diş Hekimliği Programlarına Yeni Düzenleme

yok-ten-dis-hekimligi-programlarina-yeni-duzenleme

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar üniversitelere ulaştırıldı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren belirli programlara öğrenci alınmayacak.

İHTİYAÇTAN FAZLA UZMAN YETİŞTİRMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yükseköğretim Kurulu, söz konusu kararın eğitimin merkezileştirilmesi ve ortak bir müfredat ile yürütülmesi amacıyla alındığını açıkladı. Uygulama ile, ihtiyaç fazlası uzman yetiştirilmesinin engellenmesi ve yeni mezunların istihdamının korunması hedefleniyor. Üniversiteler, ortodonti ve ağız, diş ve çene cerrahisi gibi geleneksel uzmanlık alanları haricinde yüksek lisans ve doktora programları açma hakkına sahip olacaklar.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KONTENJAN AZALTILDI

Daha önce, Yükseköğretim Kurulu tarafından diş hekimliği kontenjanlarının azaltılacağına dair bir açıklama yapılmıştı. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ise bu yıl son kez iki kez gerçekleştirilecek. 2027 yılından itibaren yalnızca yılda bir kez sınav yapılacak.

