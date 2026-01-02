Yokuşta Kayan Pikap İki Çocuğa Çarptı

Yeşilce Mahallesi’nde KAZA

Damar Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, yokuş aşağı inerken kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan bir pikap, kar topu oynayan iki çocuğa çarptı. 10 yaşındaki F.Z.E. ve 8 yaşındaki kardeşi Ö.H.E., çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, pikap daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun acil olduğu ihbarı yapılmasının ardından, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralanan iki çocuğa müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının nasıl olduğu hakkında henüz net bir bilgi verilemedi.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, kazaya sebebiyet veren sürücünün bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılması için çaba sarf ediyor.