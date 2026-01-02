Yokuşta Kayan Pikap İki Çocuğa Çarptı

yokusta-kayan-pikap-iki-cocuga-carpti

Yeşilce Mahallesi’nde KAZA

Damar Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, yokuş aşağı inerken kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan bir pikap, kar topu oynayan iki çocuğa çarptı. 10 yaşındaki F.Z.E. ve 8 yaşındaki kardeşi Ö.H.E., çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, pikap daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun acil olduğu ihbarı yapılmasının ardından, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralanan iki çocuğa müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının nasıl olduğu hakkında henüz net bir bilgi verilemedi.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, kazaya sebebiyet veren sürücünün bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılması için çaba sarf ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye’de Askeri Entegrasyon Sürecinde Belirsizlik Sürüyor

Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından hükümet ve SDG arasındaki müzakereler tıkandı. SDG sözcüsü Süleyman, "10 Mart’ın uygulanmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.
Gündem

Angelina Jolie Refah Sınırını Ziyaret Etti

Angelina Jolie, insani yardım amacıyla Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek Gazzelilere destek verdi.
Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.