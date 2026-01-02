Yokuşta Kontrolü Kaybeden Pikap Çocuklara Çarptı

yokusta-kontrolu-kaybeden-pikap-cocuklara-carpti

Yeşilce Mahallesi Damar Sokak’ta meydana gelen kazada, yokuş aşağı hareket eden bir pikap kontrolü kaybederek kar topu oynayan iki çocuğa çarptı. Çarpışma sonucunda F.Z.E. (10) ve kardeşi Ö.H.E. (8) yola savrulurken, pikap durmak için park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucunda her iki kardeş yaralandı.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuklara hızlıca müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören kardeşlerin durumları hakkında bilgi verildi.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan pikap sürücüsünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye’de Askeri Entegrasyon Sürecinde Belirsizlik Sürüyor

Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından hükümet ve SDG arasındaki müzakereler tıkandı. SDG sözcüsü Süleyman, "10 Mart’ın uygulanmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.
Gündem

Angelina Jolie Refah Sınırını Ziyaret Etti

Angelina Jolie, insani yardım amacıyla Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek Gazzelilere destek verdi.
Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.