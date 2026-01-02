Yokuşta Kontrolü Kaybeden Pikap Çocuklara Çarptı

Yeşilce Mahallesi Damar Sokak’ta meydana gelen kazada, yokuş aşağı hareket eden bir pikap kontrolü kaybederek kar topu oynayan iki çocuğa çarptı. Çarpışma sonucunda F.Z.E. (10) ve kardeşi Ö.H.E. (8) yola savrulurken, pikap durmak için park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucunda her iki kardeş yaralandı.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuklara hızlıca müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören kardeşlerin durumları hakkında bilgi verildi.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan pikap sürücüsünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.