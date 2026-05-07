Yolyemezler Operasyonunda 1,5 Milyar TL’lik Bahis Ağı Çökertildi

İSTANBUL’DA YASADIŞI BAHİS ÇETESİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda “Yolyemezler” olarak bilinen silahlı suç grubuna ilişkin dikkat çekici bilgiler elde edildi.

SUÇ ORGANİZASYONU HÜCRE EVLERİNDEN YÖNETİLİYOR

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tahkikatta, suç örgütünün başında Mehmet Selim Akkoyun’un bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin İstanbul genelinde yaklaşık 20 ayrı adreste hücre evleri kiralayarak, yasa dışı bahis işlemlerini organize ettikleri belirlendi.

TEKNİK İZLEME VE DİJİTAL İNCELEME DEVRİM YARATIYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün profesyonel bir düzene sahip olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin kiraladıkları mekanlarda ofis düzenleri kurarak, “SET hesapları” adı verilen kiralık banka hesapları ve panel sistemleri kullandıkları tespit edildi.

YURTDIŞINDAN YASADIŞI BAHİS SİSTEMİ YÜRÜTÜLÜYOR

Yapılan detaylı incelemelerde, örgütün yurt dışındaki sunucular aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığı ve bu yolla büyük miktarda gelir elde ettiği kaydedildi. Dijital veriler üzerinde yapılan analizler, paraların gizlenmesi için pek çok hesap ve aracılık sisteminin kullanıldığını ortaya koydu.

BÜYÜK BİR PARANIN HAREKETİ

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği finansal analizler sonucunda, şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL’lik bir işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Ayrıca, 2023 yılı içerisinde gün başına 84 milyon TL’nin üzerindeki yasa dışı bahis trafiğinin yönetildiği tespit edildi.

TUTUKLAMALAR YAPILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari olan 4 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

TOPLAMDA 79 ŞÜPHELİ YARGILANIYOR

İddianameye göre, 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplamda 79 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Şüphelilere, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma dosyası, değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye sevk edildi.