Yörük Çocuklarına Robotik Kodlama Eğitimi Veriliyor

YÖRÜK ÇOCUKLARINA ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ BAŞLADI

Mersin Erdemli’de, Torosların zirvesinde yer alan kırsal mahallelerdeki öğrenciler için ‘Yörük Çocuklarına Robotik Kodlama’ eğitimi uygulamaya kondu. Çocukların eğitimlerine alanında uzmanlaşmış kişilerle birlikte bilgisayar mühendisi yazılımcı Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da katılıyor. Erdemli Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan bu projeyle, Yörük çocuklarının parlak bir geleceğe adım atması amaçlanıyor.

PROJE DETAYLARI VE HAZIRLIKLAR

Proje çerçevesinde ilk olarak yazılım ve robotik kodlamaya ilgi duyan öğrenciler belirlendi. Ardından, eğitim için gerekli ekipmanlar temin edildi ve bir atölye kuruldu. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen öğrenciler için 20 haftalık bir ön eğitim programı hazırlandı ve uygulamaya geçirildi. Bu projede eğitmenlerden biri de bilgisayar mühendisi ve yazılımcı olan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara oldu.

GELECEĞİ KODLAYAN NESİL HEDEFİ

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, “Yörük çocuklarının Robotik Kodlama ile tanışarak eğitim almasını istiyoruz” diyerek amaçlarını dile getirdi. Ayrıca, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün övgüsüne mazhar olan Yörüklerin, Yörük çocuklarının Robotik Kodlama ile tanışması bu yolda eğitim almasını istiyoruz. Çocuklarımızla bir aradayız. Ben de bilgisayar mühendisiyim, bilişim sektöründen geliyorum. Onlarla bugün ilk dersi birlikte beraber işledik. İnşallah yaklaşık 20 hafta birlikte olacağız” ifadelerini kullandı. Eğitimlerin sonunda gelecek yıl TEKNOFEST’e Erdemli Belediyesi olarak bir takım kurup katılmak istediklerini de belirtti.

ÇOCUKLARIN HAYALİ YAZILIMCI OLMAK

Robotik Kodlama Projesine katılan öğrencilerden Sude Naz Kılbaş, “Benim hayalim vardı. O da yazılımcı olmaktı. Bugün burada robotik kodlama kursuna geldik ve robotik kodlamanın ne olduğunu öğreniyoruz” dedi. Öğrencilerden Ali Bilgen Türer ise “Buraya robotik kodlama eğitimi için geldik. Bugün burada gördüklerimden çok aşırı etkilendim ve kararım yazılımcı olmak. Yani ne bileyim robot yapıyorsun, devre kuruyorsun. Sanki her gün yapıyormuşçasına hissettim kendimi” şeklinde konuştu.

BAŞVURU DETAYLARI

Diğer yandan, 20 hafta sürecek kurslara katılmak isteyen öğrencilerin Erdemli Belediyesi Kültür İşleri ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerine başvurabileceği bildirildi.