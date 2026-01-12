Yörüngedeki Uydu Sayısı 15 Bine Yükseliyor

yorungedeki-uydu-sayisi-15-bine-yukseliyor

Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX’in 7 bin 500 adet Gen2 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme isteğini onayladı. Böylece şirketin uzaya göndermesine izin verilen ikinci nesil uydu sayısı toplamda 15 bin adede ulaşmış oldu. Onaylanan yeni uydular, geliştirilmiş form faktörleri ve son teknoloji ekipmanlarla donatılarak daha geniş frekans bantlarında çalışabilme kapasitesine sahip olacak.

HÜCRESEL İLETİŞİM ÖZELLİĞİ

Bu uydular, ABD dışında doğrudan hücresel bağlantı olanağı sağlayacak. ABD içinde ise ek kapsama alanı ve performans artışı sunulacak. Şirket, ABD’deki T-Mobile ile kurduğu ortaklık aracılığıyla abonelerine uzak bölgelerde bile mesajlaşma ve uygulamalara erişim imkanı tanırken, ileride sesli konuşma hizmetini de devreye almak için planlar yapıyor.

YÖRÜNGE GÜVENLİĞİ ADIMI

SpaceX, uzaydaki çarpışma olasılıklarını azaltmak amacıyla 4 bin 400 uydusunun irtifasını düşürerek yörünge güvenliği konusunda önemli bir adım atma yoluna gitti.

