YouTube Arka Planda Video Oynatma Özelliğine Kısıtlama Getirdi

DÜNYADA YENİ BİR KISITLAMA DÖNEMİ

Dünyanın en yaygın video servisi YouTube, mobil cihazlarda tarayıcılar aracılığıyla kullanıcılarına sunduğu arka planda video oynatma seçeneğini kısıtladı. Uzun bir süredir ekran kapalıyken içeriklerin dinlenmesine imkan tanıyan bu uygulama, gerçekleştirilen son teknik güncellemelerle tamamen devre dışı bırakıldı. Söz konusu gelişme, platformun ücretsiz kullanıcılar için sağladığı esnekliği azaltırken, arka planda içerik tüketen büyük bir kullanıcı kitlesinin alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştireceği düşünülüyor.

KULLANICILAR TARAYICILARDAN ŞİKAYETTE BULUNDU

Mobil cihazlarda video izlemek yerine içerikleri radyo gibi dinlemeyi tercih eden bazı kullanıcılar, son zamanlarda ciddi bir teknik engelleme ile karşı karşıya kaldı. Samsung Internet, Vivaldi, Brave ve Microsoft Edge gibi popüler tarayıcılar üzerinden YouTube kullanan kullanıcılar, tarayıcıyı simge durumuna küçülttüklerinde ya da telefonlarının ekranını kapattıklarında sesin aniden kesildiğini bildirdi. Normal şartlarda tarayıcı özellikleri kullanılarak aşılabilen bu kısıtlama, platformun müdahalesiyle işlevsiz hale geldi. Kullanıcılar, medya denetimlerinin tamamen kaybolmadan hemen önce ekranlarında kısa süreli teknik bildirimler gördüklerini ve sesin otomatik olarak durduğunu belirtiyor.

KAZANCI ARTIRMAK İÇİN STRATEJİK ADIM

YouTube cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da teknoloji alanındaki uzmanlar, bu stratejik hamleyi önemli bir değişim olarak değerlendiriyor. Arka planda oynatma ve ekran kapalıyken dinleme özelliği, YouTube Premium aboneliğinin en cazip ayrıcalıkları arasında yer alıyor. Üçüncü taraf tarayıcılar aracılığıyla bu özelliğin ücretsiz olarak sunulması, platformun ücretli abonelik modeline olan talebi zayıflatıyordu. Yapılan bu değişiklikle birlikte Google’ın, platformdaki açıkları kapattığı ve kullanıcıları doğrudan aylık ücretli abonelik paketlerine geçmeye teşvik ettiği düşünülüyor.