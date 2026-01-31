YouTube Arka Planda Video Oynatma Özelliğine Kısıtlama Getirdi

youtube-arka-planda-video-oynatma-ozelligine-kisitlama-getirdi

DÜNYADA YENİ BİR KISITLAMA DÖNEMİ

Dünyanın en yaygın video servisi YouTube, mobil cihazlarda tarayıcılar aracılığıyla kullanıcılarına sunduğu arka planda video oynatma seçeneğini kısıtladı. Uzun bir süredir ekran kapalıyken içeriklerin dinlenmesine imkan tanıyan bu uygulama, gerçekleştirilen son teknik güncellemelerle tamamen devre dışı bırakıldı. Söz konusu gelişme, platformun ücretsiz kullanıcılar için sağladığı esnekliği azaltırken, arka planda içerik tüketen büyük bir kullanıcı kitlesinin alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştireceği düşünülüyor.

KULLANICILAR TARAYICILARDAN ŞİKAYETTE BULUNDU

Mobil cihazlarda video izlemek yerine içerikleri radyo gibi dinlemeyi tercih eden bazı kullanıcılar, son zamanlarda ciddi bir teknik engelleme ile karşı karşıya kaldı. Samsung Internet, Vivaldi, Brave ve Microsoft Edge gibi popüler tarayıcılar üzerinden YouTube kullanan kullanıcılar, tarayıcıyı simge durumuna küçülttüklerinde ya da telefonlarının ekranını kapattıklarında sesin aniden kesildiğini bildirdi. Normal şartlarda tarayıcı özellikleri kullanılarak aşılabilen bu kısıtlama, platformun müdahalesiyle işlevsiz hale geldi. Kullanıcılar, medya denetimlerinin tamamen kaybolmadan hemen önce ekranlarında kısa süreli teknik bildirimler gördüklerini ve sesin otomatik olarak durduğunu belirtiyor.

KAZANCI ARTIRMAK İÇİN STRATEJİK ADIM

YouTube cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da teknoloji alanındaki uzmanlar, bu stratejik hamleyi önemli bir değişim olarak değerlendiriyor. Arka planda oynatma ve ekran kapalıyken dinleme özelliği, YouTube Premium aboneliğinin en cazip ayrıcalıkları arasında yer alıyor. Üçüncü taraf tarayıcılar aracılığıyla bu özelliğin ücretsiz olarak sunulması, platformun ücretli abonelik modeline olan talebi zayıflatıyordu. Yapılan bu değişiklikle birlikte Google’ın, platformdaki açıkları kapattığı ve kullanıcıları doğrudan aylık ücretli abonelik paketlerine geçmeye teşvik ettiği düşünülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti.
Gündem

Kristjan Asllani Konyaspor Maçında Hızlı Kırmızı Gördü

Beşiktaş, Inter’den kiraladığı Kristjan Asllani'yi Konyaspor karşısında ilk kez sahaya sürdü. Ancak genç oyuncu, 76. dakikada oyuna girmesinin ardından 82. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Gündem

Kızıltepe’de Kardeşler Arasındaki Silahlı Kavga Yaralılara Neden Oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.
Gündem

Galatasaray’dan Leroy Sane Sakatlığı Açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta Leroy Sane'nin ayak bileğinde yırtık ve kanama olduğunu duyurup tedavi sürecinin başladığını bildirdi.
Gündem

Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Güllü'nün refleksle odanın içine dönebildiği ihtimali üzerinde çalışılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.