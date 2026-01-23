YouTube Üzerinden 14 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir vatandaşın yatırım vaadiyle dolandırılması ihbarı üzerine derhal harekete geçti. Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinin YouTube üzerinden ‘görev adı altında yatırım’ yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

14 MİLYON 825 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Bu yöntemle Türkiye genelinde birçok kişinin mağdur olduğu ve toplamda 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucunda Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

8 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleriyle, 8 zanlı tutuklandı. Diğer 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 zanlı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

