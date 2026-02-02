YPG’den Haseke ve Kamışlı’da Sokağa Çıkma Yasağı

Terör örgütü YPG’nin sözde “güvenlik birimi”, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook üzerinden bir duyuru yaparak Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde sokağa çıkma yasakları ilan etti.

HASEKE VE KAMIŞLI’DA İKİ GÜN SÜREYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Açıklamaya göre, Haseke’de 2 Şubat’ta, Kamışlı’da ise 3 Şubat’ta sabah 06.00 ile akşam 18.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın, “bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı” belirtilerek, yasaklara uymayanlar hakkında “işlem yapılacağı” ifade edildi. Öte yandan, Suriye hükümetinden bu konuda henüz resmi bir yanıt gelmedi.

YPG’DEN KURTARILAN BÖLGELERDE KUTLAMA

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı’da yönetim ile güvenliği ele almasına dair anlaşmanın 2 Şubat Pazartesi’den itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Suriye ordusunun YPG’nin kontrolünden kurtardığı bölgelerde, Suriyelilerin sokaklara çıkarak üç yıldızlı Suriye bayrakları eşliğinde kutlama yaptığı görülmekte. Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyon planı çerçevesinde, YPG’nin işgali altındaki Aynularab’ı (Kobani) ziyaret ederek, bölgede kamu düzeninin tesis edilmesi ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.