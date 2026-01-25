YPG/SDG Yandaşları İngiltere’de Taşkınlık Çıkardı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAN BAŞLANGIÇLARI

Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’deki güç kayıpları sonrası Avrupa’da çalkantılı bir atmosfer oluştu. Avrupa, terör örgütünün maskesinin düştüğüne tanıklık ederken, Suriye’deki gelişmeleri bahane eden örgüt yandaşları İngiltere’de de isyan çıkardı. Bu yandaşlar, Trafalgar Meydanı’nda düzenledikleri gösterilerde provokatif eylemlere imza attı.

Trafalgar’daki eylemden sonra protestocular, Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı’nın girişine doğru yürüyüşe geçti.

PROVOKATİF EYLEMLER!

Eylem sırasında, bir grup terör örgütü destekçisi, bazı vatandaşlara saldırıda bulundu. Bu sırada, saldırganlar iki kadına sözlü ve fiziki olarak saldırırken, durumu polis kontrol altına aldı. YPG yandaşlarının organize ettiği bu gösteri, Downing Sokağı girişinde atılan sloganlarla sona erdi.