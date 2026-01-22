YPG Yandaşına Türk Bayrağına Hakaret Tutuklaması

Terör Örgütü YPG’ye Yönelik Tepkiler Büyüyor

YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına karşı gerçekleştirdiği saldırı büyük infiale neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 23 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, S.Ç. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

PROVOKASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki geçişe kapalı olan sınır kapısındaki Türk bayrağına yönelik saldırı, büyük tepkilere yol açtı. Hükümet, ardı ardına yaptığı açıklamalarda bu hain saldırıyı lanetlerken, provokatörlere sert bir karşılık verileceğinin altını çizdi. Suriye tarafındaki YPG yandaşlarının bayrağa yönelik eyleminin ardından, Türk askerleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve göstericileri uyararak olayları kontrol altına almaya çalıştı. Saldırıyla ilgili olarak soruşturma açıldığı bildirildi.