Ysk Başkanı Ahmet Yener’den Mhp Lideri Bahçeli’ye Ziyaret

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI’NDAN NEZAKET ZİYARETİ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bahçeli’nin makamında gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME SEÇİM SÜREÇLERİ ÜZERİNE

Elde edilen bilgilere göre, Yener’in görev süresi öncesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında seçim süreçleri ve kurumsal çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmenin basına kapalı yapılması nedeniyle ziyarete dair ayrıntılara yer verilmedi. Ziyaretin, Yener’in görev süresinin sona ermeden önce yaptığı temaslar çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

