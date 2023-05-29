YSK Başkanı’ndan kesin seçim sonuçlarına dair açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan YSK Başkanı Ahmet Yener, “Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. ‘Bugün ya da yarın’ diyelim.” ifadelerini kullandı.