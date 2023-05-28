YSK Başkanı’ndan seçim sonrası açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00 itibariyle son bulan seçim sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçti. Oy verme işlemi saat 08.00’de başladı, 17.00’de sona erdi.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Yener’in açıklamaları şöyle:

Değerli basın mensuplarımız bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tur oy verme işlemi sona ermiştir. Şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kurumumuza gelen itirazlar değerlendirilmiş ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir.

Siyasi partilere, YSK’nın değerli üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personele, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları personellerine sandıkta görev alan, ilgili bakanlıklarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize süreci baştan beri bizimle takip eden değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.