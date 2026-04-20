YSK’dan Ara Seçim Kararı: 6 Beldede Tarih Belli Oldu

Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü elde eden 6 yerleşim alanında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde ara seçimin yapılmasına karar verdi.

SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİDECEK

Bu bağlamda, seçmenler 7 Haziran Pazar günü, Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesindeki Kuşçu ile Gümüşhane’nin Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa beldelerinde oy kullanmak üzere sandık başına gidecek.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE MECLİS ÜYELERİ BELİRLENECEK

Gerçekleştirilecek bu seçimlerde, belirtilen 6 belde için belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

KURA ÇEKİMİ YARIN GERÇEKLEŞECEK

Ayrıca, seçime katılma yeterliliğine sahip olan 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla yarın YSK’de kura çekimi yapılacak.