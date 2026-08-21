Yüksek Benzin Fiyatları Harcamaları Kısıyor mı?

Dünya Gündemi
Benzin pompası ile bir araca yakıt dolduruluyor
Yüksek benzin fiyatları, yaz harcamalarını kısıtlama zorunluluğu doğuruyor ve tatil planlarını etkiliyor.
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Yüksek benzin fiyatları Amerikalıları etkilemeye devam ederken, birçok kişi yaz aylarında harcamalarını kısmak zorunda kalıyor. Trump yönetimi yetkilileri benzin fiyatlarındaki artışın kısa sürede düşeceği sözünü vermesine rağmen, maliyet Şubat sonunda başlayan ABD-İran çatışmasından bu yana görülen seviyelerin hâlâ çok üzerinde seyrediyor. Bu durum, tatil planlarını gözden geçirmek zorunda kalan milyonlarca vatandaş için bütçe hesaplarını da altüst etti.

VATANDAŞIN BÜTÇESİNE AĞIR YÜK

Benzin fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yaz aylarında yola çıkmayı planlayan tüketiciler, harcama kalemlerinde değişikliğe gitmeye başladı. Uzmanlara göre, akaryakıta ayrılan pay arttıkça gıda, eğlence ve konaklama gibi alanlardaki harcamalar kısılıyor. Sürücülerin bir bölümü daha az araç kullanırken, bazı aileler ise tatil planlarını iptal etme noktasına geldi.

YAZ TATİLİ PLANLARI İPTAL EDİLİYOR

Yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle geçen yıla göre daha az seyahat edileceği belirtilirken, turizm sektöründe de rezervasyon iptallerinin arttığı gözleniyor. Amerikalı tüketiciler, benzine daha fazla para ayırmak zorunda kaldıkları için zorunlu harcamaları dışında kalan bütçelerini yeniden dengelemeye çalışıyor. Hükümetin fiyatların düşeceğine yönelik açıklamaları ise şu ana kadar beklenen rahatlamayı sağlamış değil.

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