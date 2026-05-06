Yüksek Seçim Kurulu’nda Yeni Başkan Atandı

Yüksek Seçim Kurulu’nda yeni başkan belirlenmiş durumda.

Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen altı üye, bugün yemin ederek görevlerine başlamıştır. Yemin töreninin ardından saat 16.00’da görevi sona eren YSK başkan ve başkanvekili için seçim gerçekleştirilmiştir.

YENİ BAŞKAN BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen seçimle birlikte yeni başkan olarak Serdar Mutta, başkanvekilliği görevine ise İsmail Kalender seçilmiştir. Mevcut başkan Ahmet Yener, 2023 yılı itibarıyla bu görevi yürütmekteydi.

SEÇİM SÜRECİ OCAK AYINDA BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener dahil altı üyenin görev sürelerinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay’da seçim süreci başlatılmıştır. Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine üç kişi belirlenmiştir. Yargıtay kontenjanından seçilecek üç üyenin belirlenmesi için ise 19 Ocak’ta seçimlere başlanmıştır.

Bu bağlamda, Yargıtay’da 26 Mart’ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, 7 Nisan’da yapılan seçimde 180 oyla İhsan Kamil Akçadırcı YSK üyeliğine seçilmiştir.

SERDAR MUTTA’NIN HAYATI

Serdar Mutta, 1 Ocak 1974 tarihinde Hatay’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesi’ni tamamladıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mesleğe Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak başlamış, ardından Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, halen Yargıtay On İkinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

