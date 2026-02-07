Yüksel Yıldırım Samsunsporlu Oyuncuları Sert Eleştirdi

yuksel-yildirim-samsunsporlu-oyunculari-sert-elestirdi

Başkan Yıldırım, Raheem Sterling transferine dair açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig’in 21’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Samsunspor, sahasında 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile ilgili transfer spekülasyonlarına değinerek, “Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik ancak onun Türkiye’ye gelmeyi düşünmediğini söylediler” açıklamasında bulundu.

Performansları nedeniyle bazı oyuncuları eleştiren Yıldırım, “Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor’da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız.” bilgisini verdi. Başkan Yıldırım, ayrıca “Benim Samsun’a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek” diyerek durumun iyileştirilmesi için adımlar atacaklarını belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Çeyrek Altın Piyasasında Stok Sorunları Yaşanıyor

Çeyrek altın piyasasında fiyat dalgalanmaları belirsizlik oluşturdu. Kuyumcular, tedarik sorunu yaşarken, fiyat düştüğünde ürünlerin satışına ara verildiği iddia ediliyor.
Gündem

Netanyahu, Trump ile İran Müzakere İçin Washington’da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve görüşmede İran ile ilgili müzakereler ele alınacak.
Gündem

Ankara’da Polis Memurunun Ölümü: Güvenlik Görüntüleri Açıklandı

Ankara'daki araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in öldüğü kavga anına dair güvenlik kameraları görüntüleri yayınlandı.
Gündem

Tether Yüz Milyonlarca Dolarlık Kripto Varlık Dondurdu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 544 milyon dolarlık kripto varlık ele geçirildi. Tether, Türkiye'deki yetkililerin isteğiyle ilgili dijital varlıkları dondurdu.
Gündem

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Şebeke Suyundaki Uygunsuzlukları Açıkladı

Muş'ta yapılan su analizleri, içme suyu standartlarını aşan sonuçlar verdi. Yetkililer, suyun kaynatılmadan kullanılmamasını ve zorunlu durumlarda en az 10 dakika kaynatılmasını önerdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.