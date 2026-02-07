Yüksel Yıldırım Samsunsporlu Oyuncuları Sert Eleştirdi

Başkan Yıldırım, Raheem Sterling transferine dair açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig’in 21’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Samsunspor, sahasında 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile ilgili transfer spekülasyonlarına değinerek, “Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik ancak onun Türkiye’ye gelmeyi düşünmediğini söylediler” açıklamasında bulundu.

Performansları nedeniyle bazı oyuncuları eleştiren Yıldırım, “Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor’da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız.” bilgisini verdi. Başkan Yıldırım, ayrıca “Benim Samsun’a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek” diyerek durumun iyileştirilmesi için adımlar atacaklarını belirtti.