“Yunanistan Almanya’dan Savaş Tazminatı Talep Ediyor”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARİHSEL PAZARLIK

İkinci Dünya Savaşı sonrası yaklaşık 400 bin Yunanistan vatandaşının hayatını kaybetmesiyle, Yunanistan-Almanya ilişkileri Avrupa Birliği (AB) içerisinde şekillenmeye devam ediyor. Ancak, ödenmemiş savaş tazminatı gibi sorunlar, bu ilişkilerin temelinde hâlâ sürüyor.

STEINMEIER’İN ZİYARETİ VE DEĞERLENDİRMELER

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in bu hafta başında düzenlediği Yunanistan ziyaretinin Selanik kısmında inşaatı süren Holokost Müzesi’ni görmesi önemli bir adım oldu. Atina’da ise Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Steinmeier’e ülkesi için önemli olan ödenmemiş savaş tazminatını hatırlattı. Selanik Üniversitesi’nde ders veren tarih profesörü Stratos Dordanas, Almanya ve Yunanistan arasındaki mevcut durumu ve Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği savaş tazminatı konusunda AA muhabirine önemli bilgiler aktardı.