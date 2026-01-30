Yunanistan’da Trump’ın Barış Planı Türk Dış Politikasını Şekillendirebilir

yunanistan-da-trump-in-baris-plani-turk-dis-politikasini-sekillendirebilir

Yunanistan’da Avrupa Birliği meselelerine odaklanan bir analiz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen Barış Kurulu’na ilişkin gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin lehine sonuçlanacağına dair Atina’nın duyduğu endişeleri ele aldı. Analiz, Sarantis Michalopoulos’un kaleme aldığı çalışmada Trump’ın iş odaklı yaklaşımının bölgedeki yeni bir siyasi uzlaşıyı mümkün kılabileceğine vurgu yapılıyor. “Atina, Trump’ın barış planında Türkiye’nin bir tuzak kurmasından endişe ediyor” ifadeleri kullanıldı.

BARIŞ KURULU’NUN ETKİ ALANI

Analizde, “Hiçbir AB üyesinin Barış Kurulu’nda yer almamasına rağmen Türkiye’nin varlığı Yunan dış politikasının temel argümanlarını göz ardı edilebilir” şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Ayrıca, Trump’ın barış planının yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayacağına ve kurulun Yunanistan’ın çözülmemiş anlaşmazlıkları üzerine de yetki sahibi olabileceğine dikkat çekiliyor. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları konusundaki anlaşmazlığına da değinilen çalışmada, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesine taraf olmadığını hatırlatılıyor.

ENDİŞELERİ ARTIRAN DURUMLAR

Bu sebeple, Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol rezervlerinden yararlanma konusunun sorunlu hale geldiğine dikkat çekiliyor. Michalopoulos, yeni kurulun Birleşmiş Milletler’in etkisini zayıflatacağına dair duyulan kaygıları da ortaya koydu. Yunanistan, bu durumun tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

YUNAN-TÜRK İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bir Yunan yayın organı olan Army Voice, bu analizi, “Trump’ın Türkiye ile kurduğu Barış Kurulu, Yunanistan için bir tehlike olarak görülüyor ve Yunan-Türk ilişkilerinin bağlamını değiştiriyor” şeklinde sundu. Trump’ın Türkiye merkezli planındaki asıl tehlikenin, ‘Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki gündeminin Washington’un doğrudan etkisiyle masaya yatırılması’ olduğu ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh

Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın başkanlığı için adayını açıkladı. Adayın kimliği ise merak konusu oldu.
Gündem

Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem

Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem

Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor

Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem

Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.