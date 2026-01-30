Yunanistan’da Trump’ın Barış Planı Türk Dış Politikasını Şekillendirebilir

Yunanistan’da Avrupa Birliği meselelerine odaklanan bir analiz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen Barış Kurulu’na ilişkin gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin lehine sonuçlanacağına dair Atina’nın duyduğu endişeleri ele aldı. Analiz, Sarantis Michalopoulos’un kaleme aldığı çalışmada Trump’ın iş odaklı yaklaşımının bölgedeki yeni bir siyasi uzlaşıyı mümkün kılabileceğine vurgu yapılıyor. “Atina, Trump’ın barış planında Türkiye’nin bir tuzak kurmasından endişe ediyor” ifadeleri kullanıldı.

BARIŞ KURULU’NUN ETKİ ALANI

Analizde, “Hiçbir AB üyesinin Barış Kurulu’nda yer almamasına rağmen Türkiye’nin varlığı Yunan dış politikasının temel argümanlarını göz ardı edilebilir” şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Ayrıca, Trump’ın barış planının yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayacağına ve kurulun Yunanistan’ın çözülmemiş anlaşmazlıkları üzerine de yetki sahibi olabileceğine dikkat çekiliyor. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları konusundaki anlaşmazlığına da değinilen çalışmada, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesine taraf olmadığını hatırlatılıyor.

ENDİŞELERİ ARTIRAN DURUMLAR

Bu sebeple, Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol rezervlerinden yararlanma konusunun sorunlu hale geldiğine dikkat çekiliyor. Michalopoulos, yeni kurulun Birleşmiş Milletler’in etkisini zayıflatacağına dair duyulan kaygıları da ortaya koydu. Yunanistan, bu durumun tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

YUNAN-TÜRK İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bir Yunan yayın organı olan Army Voice, bu analizi, “Trump’ın Türkiye ile kurduğu Barış Kurulu, Yunanistan için bir tehlike olarak görülüyor ve Yunan-Türk ilişkilerinin bağlamını değiştiriyor” şeklinde sundu. Trump’ın Türkiye merkezli planındaki asıl tehlikenin, ‘Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki gündeminin Washington’un doğrudan etkisiyle masaya yatırılması’ olduğu ifade ediliyor.