Yunanistan’ın Türkiye ile Libya İlişkileri Üzerindeki Endişeleri Artıyor

Yunan gazeteci ve analist Nikos Meletis, Türkiye ile Libya arasındaki artan diplomatik ilişkilerin Yunanistan için oluşturduğu risklerin altını çizdi. Meletis, Libya Genelkurmay Başkanı’nın Türk mevkidaşıyla savunma işbirliğine dair gerçekleştirdiği görüşmenin önemli bir adım olduğunu bildirirken, Türkiye’nin bölgedeki hareketlerinin Atina tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

TÜRK ASKERLERİ BATI LİBYA’DAN AYRILMIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Batı Libya’daki varlığının giderek arttığına vurgu yapan Meletis, Türkiye’nin bu ülkedeki etkisinin sürekli genişlemesi gerektiğinin altını çizdi. Analist, “Kendimizi kandırmayalım, Türk askerleri Batı Libya’yı asla terk etmeyecek ve yeni silah sistemleriyle varlıklarını sürekli genişletecekler; bunun için de haklı sebepleri var” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, Kuzey Afrika üzerinden Yunanistan’ı stratejik ve enerji açısında kuşattığını dile getiren Meletis, Yunanistan’ın Chevron ile imzaladığı anlaşmanın ardından Libyalı yetkililerin Türk askeri işbirliğini geliştirmek için anlaştıklarını belirtti.

GİRİT’İN GÜNEYİNDE ENERJİ FAALİYETLERİ

Ankara’nın Libya’ya olan öneminin altını çizen Meletis, Girit’in güneyinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin başlayacağını ifade etti. Türkiye ile mücadele etmenin yolunun yine İsrail ile işbirliğinden geçtiği vurgulandı. Bu bağlamda, Yunanistan ve İsrail arasındaki işbirliğinin, özellikle Yunan-Türk gerilimlerinin yoğun olduğu ihtilaflı deniz bölgelerinde düzenli ortak askeri tatbikatlar yapmayı hedeflediği belirtildi.

