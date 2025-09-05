Yunanistan Kaçak Göçmen Kararları Aldı

YUNANİSTAN KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEDE SERTLEŞİYOR

Yunanistan, kaçak göç konusunda daha sert önlemler almaya başladı. Avrupa Birliği’nin uygulamalarına ve direktiflerine aykırı olarak, Yunan Parlamentosu Başbakan Miçotakis liderliğindeki muhafazakar hükümetin oylarıyla, Göçmenlik Bakanı Thanos Plevris’in hazırladığı yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenlemelere göre, Yunanistan’a kaçak yollarla giren her birey hapse atılacak. Göçün başladığı tarihten bu yana veya daha önceden ülkeye gelerek kaçak yaşayan kimseye yasal statü verilmeyecek. Önceden ülkede 7 yıl ikamet eden ve çalışan kişiler oturma izni alabiliyorken, bu uygulama artık kaldırılıyor.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ HÜKÜMLER İÇERİYOR

Yeni yasada, “Başvuruları temyizde reddedilen sığınmacılara beş yıl hapis cezası verilmesi” hükmü de bulunuyor. Aşırı sağcı bir politikacı olarak bilinen ve sonradan Miçotakis’in partisine katılan Bakan Plevris, uygulamalardan memnun olduğunu ifade etti. Yeni kuralları büyük bir zevkle anlattığını belirten Plevris, “Kaçakların başvurusu reddedilirse, elektronik bileklik kullanılacak. Kaçaklar gidene kadar gözetim altında tutulacak. Geri dönmeyenlere tahliyesiz beş yıl hapis cezası verilecek. Geri dönenler hapse girmeyecek,” şeklinde açıklamalarda bulundu.