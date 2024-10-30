“Yunus Emre İlkokulu’ndan Anlamlı Oyuncak Paylaşımı”

YUNUS EMRE İLKOKULU’NDA OYUNCAK PAYLAŞIMI

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, ‘Oyuncağım Okul Yolunda’ kampanyası çerçevesinde biriktirdikleri oyuncakları değişik mahallelerdeki öğrencilere ulaştırdı. Yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulda düzenlenen oyuncak kampanyası, öğrencilerden büyük ilgi topladı. 3-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Harun Bolat liderliğinde, kullanılabilir durumda olan oyuncakları toplayarak, emanet ettikleri kardeş okullara gönderdi. Kampanya aracılığıyla öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma duygusu aşılanıyor.

TOPLUMA FAYDALI BİREYLER YETİŞTİRMEK HEDEFİ

Yunus Emre İlkokulu Müdür Yardımcısı Süleyman Çubukçu, etkinlikler sayesinde öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesini amaçladıklarını belirtti. Çubukçu, “Okul olarak bu tür etkinliklerimizi sürekli olarak yapıyoruz. Bu etkinliklerdeki amacımız, okulumuzun adına yakışır şekilde topluma faydalı bireyler yetiştirmek. 3-D sınıfı öğretmeni Harun Bolat’ın bizlere sunduğu bu proje ile yeni bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Projemizle öğrencilerimizin oyuncaklarını diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşmasını ve onlara yardım etmelerini sağlamak istiyoruz. Tüm sınıflarımızın katıldığı ‘Oyuncağım Okul Yolunda’ adlı bu etkinlikle kardeş okullarımıza katkıda bulunacaklar. Yunus Emre’nin adına yakışacak şekilde, okulumuzda bu tür projeler sürekli olarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, okulda daha önce elektronik atık toplama ve pil toplama etkinlikleri düzenlendiğini hatırlattı.

OYUNCAKLARLA KAYNAŞMA FIRSATI

Müdür Yardımcısı Çubukçu, toplanan oyuncakların öğrencilerin diğer kardeşleriyle kaynaşmasına yardımcı olacağını vurguladı. “Toplanan bu oyuncaklar, çevre mahallelerimizdeki okullarda okuyan öğrencilere gönderilecek. Böylece burada okuyan öğrencilerle kaynaşmaları sağlanacaktır. Toplum yararına yapılan bu hizmetlerle öğrencilerimiz kendilerini geliştiriyor ve yardımlaşma duygusunu yaşayarak topluma faydalı bireyler haline gelmeyi öğreniyorlar” diye açıkladı.