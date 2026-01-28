Yüreğir’deki Vahşet Olayında ‘Berdel’ Çıkışı!

Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Sinan Yeşil ve Berivan Yeşil, evlenme kararı aldı. Sinan Yeşil, babası Bekir Yeşil ile birlikte Berivan’ın ailesinden kız istemek için gitti, ancak Berivan’ın babası Mehmet Nuri E. ve annesi Hacer E., bu isteğe olumsuz yanıt verdi ve Yeşil ailesini evden çıkardı. Bunun üzerine, Sinan ve Berivan, 30 Aralık tarihinde başka bir kente giderek nikah işlemlerini tamamladı. Evliliklerini öğrenen Mehmet Nuri E. ve Hacer E., Yeşil ailesinden bir kızı kendi ailelerinden biriyle evlendirmek için ‘berdel’ talebinde bulundu. Bekir Yeşil bu isteği kabul etmediği için iki aile arasında husumet çıktı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Çiftçi Bekir Yeşil, 12 Ocak’ta diğer oğlu Muhammet Yeşil ile birlikte tarlalarına bakmak için hafif ticari araca yöneldi. Bu esnada sokakta pusu kuran Berivan Yeşil’in ağabeyi Ali E., Bekir ve Muhammet Yeşil’e otomatik tabancayla ateş açtı. Saldırının hedefi olan baba ve oğlu, kurşunlardan kaçmak isterken yaralandı. Ali E. olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Yeşil hayatını kaybederken, Bekir Yeşil tedavi sonrası taburcu oldu.

AİLEDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde, cinayetin ‘töre saikiyle’ işlendiği tespit edildi. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Mehmet Nuri E., eşi Hacer E., ağabeyi Ergün E. ve yeğenleri Mesut E. ile Ferhat E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Ali E.’nin ise kayıplara karıştığı bildirildi. Şüphelilerden Ferhat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört kişi tutuklandı.

‘BİZİ TÖREYE KURBAN ETTİLER’

Töre nedeniyle oğlunu kaybettiğini belirten Bekir Yeşil, “Gençler birbirini seviyor ve istiyordu. Kızı defalarca istedik, vermediler. Aile büyüklerini araya koyduk ama kararları değişmedi. Bunun üzerine kaçıp evlendiler. Ardından bize berdel için baskı yapmaya başladılar. ‘Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz’ diyerek tehditlerde bulundular. Bu aile fertlerinin hepsi işin içinde, bizi töreye kurban ettiler” açıklamasında bulundu.

‘YARIM KALAN İŞLERİNİ TAMAMLAYACAKLARMIŞ’

Can güvenliklerinin olmadığını kaydeden Yeşil, “Aracımıza binerken ani bir şekilde önümüze çıktılar. Önce bana ateş edip, sonra oğluma yöneldiler. İkimiz de vurulduk ama oğlum kucağımda can verdi. Hala hayatî tehlikemiz var. Bizi gözetliyorlar, pansuman yapmaya bile gidemiyorum. Tekrar bir suikast olacak diye korkuyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

‘BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK, VAZGEÇMEDİM’

Eşiyle birlikte kaçarak evlenen Berivan Yeşil, “Beni isteyenler oldu ama ailem müsaade etmedi. Zorla kaçarak evlendim, birbirimizi seviyorduk. Eşimi evin yakınında görünce, babam ağabeyime ‘Bir daha görürsen, kafasına sık’ dedi. Kaçtıktan sonra görümcemle berdel yapmak istediler, istemediği için konu buraya geldi. Ailem Sinan’ı istemediği için böyle bir durum oluştu” şeklinde konuştu.

‘SEVEREK EVLENDİK’

Berivan Yeşil, ağabeyinin bir an önce yakalanmasını umduğunu belirterek, “Ben zorla değil, severek evlendim. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Yaklaşık 8 aydır birlikteydik ve ailem de bu duruma müdahale etmemişti. Ama iş ciddileşince böyle bir tavır aldılar. Ailem, ‘Kayınpederini ve sizi yok edeceğiz’ diye tehditte bulundu. Kaçtıktan bir gün sonra amcamın evinde toplanıp, aileyi yok etme kararı almışlar” dedi.

Öte yandan, polis, cinayet şüphelisi Ali E.’yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.