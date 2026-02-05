Yurt Dışında Vergisiz Alışveriş Dönemi Sona Erdi

Yurt dışından yapılan vergi muafiyetli alışveriş dönemi, Ocak ayının başında alınan bir kararla sona erdi. Önceden 30 euroya kadar olan vergisiz alışveriş uygulamasının kaldırılması, kamuoyunda yoğun tepkilerle karşılanırken, sosyal medya üzerinde ise “Kazıksepeti.com” isimli yeni bir internet sitesi ortaya çıktı.

HEM TÜRKİYE HEM DE YURT DIŞI FİYATINI GÖREBİLİRSİNİZ

Hürriyet Partisi tarafından oluşturulan bu platform, kullanıcıların gönderdiği ürünlerin Türkiye’deki satış fiyatlarıyla yurt dışındaki fiyatlarını karşılaştırarak, aradaki farkı yüzdesel olarak hesaplıyor. Sitede elektronik, giyim, kozmetik ve spor ürünleri gibi çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi mevcut.

NASIL ÇALIŞIYOR?

“Kazıksepeti.com”un “Hakkında” kısmında yer alan bilgilere göre, site şu şekilde işliyor: Kullanıcılar, Türkiye’de yüksek buldukları ürünlerin yurt dışı fiyatlarıyla birlikte bilgilerini gönderiyor. Bir ekip, gönderilen ürünleri doğruladıktan sonra onaylanan ürünler sitede yayımlanıyor. Fiyat farkları da yüzdesel olarak hesaplanıp ilan ediliyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Ekşi Sözlük gibi platformlarda paylaşımlara konu olan bu site, sosyal medyada ilgi çekmeyi başardı.

