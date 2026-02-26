Yurt Genelinde Karla Karışık Yağmur Uyarısı Geldi

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle Meteoroloji ve Valiliklerden ardı ardına açıklamalar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, ülke genelinde etkisini artırıyor. Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz’e yönelerek yurdu terk etmesi öngörülüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların pazar günü yağışların bitmesinin ardından mevsim normalleri altında devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, yurdun iç kesimlerinde yoğun sis ve pus hadiselerine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

İstanbul’da yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

YAĞIŞ CUMA ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Yağışların 27 Şubat Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi tahmin ediliyor.

ANKARA’DA KAR

Başkent Ankara’da yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi öngörülüyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışlarının olması bekleniyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı il merkezlerinde, 26 Şubat – 05 Mart tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: “Ankara eksi 3 derece, İstanbul eksi 2 derece, İzmir 3 derece, Konya eksi 2 derece, Kocaeli 3 derece, Bolu eksi 5 derece, Samsun 1 derece, Trabzon 4 derece, Tokat eksi 5 derece, Erzurum eksi 14 derece, Eskişehir eksi 2 derece, Afyonkarahisar eksi 7 derece, Balıkesir 0 derece, Sivas eksi 8 derece.”

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN 15 İLÇEYE UYARI

Öte yandan İstanbul Valiliği, bir uyarıda bulunarak hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların karla karışık olacağını duyurdu. 15 ilçeye kar uyarısı yapıldı. Yağışların başlayacağı ilçeler arasında; Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile bulunuyor.

