Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2026 Ocak Verileri Açıklandı

yurt-ici-uretici-fiyat-endeksi-2026-ocak-verileri-aciklandi

Yİ-ÜFE YÜZDE 27,17 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış gösterirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre de benzer oranla yüzde 2,67 artış kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 27,17 olarak belirlendi. On iki aylık ortalamalara göre ise Yİ-ÜFE, yüzde 25,39 oranında bir artış yaşadı.

SEKTÖRLERDEKİ YILLIK DEĞİŞİMLER

Yıllık bazda sanayi sektörü içerisinde farklı alanlarda değişimler gözlemlendi. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,97 artış yaşanırken, imalat sektöründe bu oran yüzde 27,10 olarak gerçekleşti. Elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında ise buna karşın yüzde 25,94’lük bir artış kaydedilirken, su temininde ise yüzde 37,21 oranında bir artış meydana geldi. Ayrıca ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimlere bakıldığında, ara mallarında yüzde 25,69, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,44, enerjide yüzde 22,14 ve sermaye mallarında yüzde 29,24 artış gözlemlendi.

SEKTÖRLERDEKİ AYLIAK DEĞİŞİMLER

Aylık değişimler incelendiğinde, sanayinin dört ana sektöründe farklı artışlar ve azalışlar dikkat çekiyor. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,84 artış yaşanırken, imalat sektöründe artış oranı yüzde 3,24 olarak gerçekleşti. Elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında ise yüzde 2,57’lik bir azalış gözlemlenirken, su temininde yüzde 2,02 artış yaşandı. Ayrıca ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara mallarında yüzde 2,96, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,02, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,16, enerjide yüzde 1,69 azalış ve sermaye mallarında yüzde 2,82 artış gerçekleşti.

