Yusuf Demir, Galatasaray’da geçirdiği döneme dair SK Rapid’in yayınında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Genç futbolcu sakatlık sürecinde sağlık yönetimini eleştirdi. Kulüp içi tıbbi prosedürlerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

YUSUF DEMİR’DEN GALATASARAY’A AĞIR ELEŞTİRİLER

23 yaşındaki oyuncu yaşadığı mağduriyeti anlattı. Ayak bileğine ayakkabı bile giyemediğini söyledi. Buna rağmen kendisine iğne yapılıp seyahat etmesinin önerildiğini belirtti. Tıbbi süreçlerde ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. Yaşananların kendisini şoke ettiğini dile getirdi. Galatasaray cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.