Yusuf Sarı, Başakşehir ile yollarını ayırdı

SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig’de sezon sona yaklaşırken, takımlar yeni sezon için hazırlıklara başlamış durumda. Adana Demirspor’dan Başakşehir’e transfer olan Yusuf Sarı ile ilgili gelen yeni bilgiler ise dikkat çekici olabiliyor.

YUSUF SARI’NIN BAŞARILARI

Yusuf Sarı, özellikle Beşiktaş maçında attığı gollerle takımının önemli bir parçası olmayı başardı. Bu maçta attığı gollerle Başakşehir’e galibiyet kazandırarak 3 puanı getiren isim oldu. Son günlerde ise transfer söylentileri hız kazandı ve Yusuf Sarı’nın adı, eski kulübü Trabzonspor ile anılmaya başlandı.