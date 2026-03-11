Yusuf Tekin Açıklıyor: Üniversite Kayıt Yaşı Düşebilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Üniversiteler için kayıt yaşının 18’den 15’e düşürülmesi gündemde, bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna Bakan Tekin, “Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken, çocuklarımızın bilgiye erişiminin kolaylaştığı bir dönemde, daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmeleri gerekiyor. Zorunlu eğitimin biraz daha erken dönemlere çekilmesi üzerine tartışmalar yürütüyoruz. Kamuoyundaki bu konuları izliyoruz, değerlendiriyoruz” şeklinde cevap verdi.

ROTASYON ÇALIŞMALARI Üzerine

“Rotasyonla ilgili bir çalışma var mı” sorusuna Bakan Tekin, “O konudaki çalışmaları gerekli ortamlar üzerinden iletiyoruz” yanıtını verdi.

ARA TATİLDE YENİ DÜZENLEMELER

“Ara tatilin kaldırılması üzerine bir çalışma yapılmakta mı?” sorusunu da yanıtlayan Tekin, “Sadece ara tatil üzerinden bir değerlendirme yapmayın. Attığımız her adım, bakanlık içerisinde var olan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlıkları tarafından izleniyor. Yani gerçekleştirdiğimiz uygulamaların istediğimiz sonuçları doğurup doğurmadığını, pedagojik açıdan olumlu sonuçlar verip vermediğini analiz ediyoruz. Bu durum her kararımız için geçerlidir. Ara tatiller de bu çerçevede değerlendiriliyor. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra nihai kararımızı açıklayacağız. Bu noktada olumlu bir gelişme de var; seminer dönemi yani ara dönemde öğretmenlerimiz okula gelmeden online olarak eğitimlerini gerçekleştirecekler. Bu durumu kendilerine bildirdim.”