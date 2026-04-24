Yusuf Tekin Okullarda Yeni Güvenlik Önlemleri Açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından okullarda uygulanacak yeni güvenlik tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı.

RİSK ANALİZ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR

Bakan Tekin, yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturulacağını duyurdu. Bu sistem sayesinde devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelme riski gibi bir dizi gösterge değerlendirilecek. Böylece ilgili birimlerin erken müdahale etmesine olanak tanınacak.

EBEVEYN DESTEK HATTI KURULUYOR

Artan dijital bağımlılık ve teknoloji risklerine karşı ebeveynler için bir “destek ve danışma hattı” kurulması planlanıyor. Öğrencilerin yaşadığı psikolojik kırılmalar, yapay zeka destekli rehberlik sistemleri aracılığıyla önceden tespit edilecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK

Bakan Tekin, yeni önlemleri madde madde sıralayarak, “Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını içerecek biçimde genişletiyoruz. Siber devriye faaliyetlerinin ağırlığını artıracak, dijital dünyanın tehlikelerini yapay zeka destekli analiz imkânlarıyla izleyeceğiz” diyerek önemli bir açıklama yaptı.

YENİ MODEL UYGULAMASI DEVREYE GİRİYOR

Ayrıca veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek yeni modellerin hayata geçeceğini belirten Tekin, “Okulların çevresindekilerin giriş-çıkış düzeni ve kurumlar arası koordinasyon gibi konularda yeni sistemler devreye girecek” şeklinde ifade etti. Yapay zeka yoluyla oluşturulacak olan risk analiz ve erken uyarı sistemi, veri entegrasyon süreçlerinde kritik bir rol oynayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DESTEK PLANI HAZIRLANIYOR

Devamsızlık, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelme gibi göstergelerle ilgili analizler ile, ilgili birimlerin erken müdahale imkânı sağlanacak. Ayrıca, anne babaların çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri tanımasını kolaylaştıracak ve hızlı destek almasına yönelik yeni planlar hazırlanıyor. Eğitimcilerin kriz yönetimi ve riskli durumlara yönelik kapsamlı eğitimler de gündemde.

DUYGU TEMELLİ PROJE GENİŞLETİLECEK

Öğrenciler için psikososyal destek mekanizmaları da güçlendirilecek ve 23 ilde pilot olarak uygulanan Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

REHBERLİK KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Tekin, “Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik sistemimizin kapasitesini daha hassas hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. Yapay zeka desteği ile rehberlik sisteminin daha güçlü olacağını vurguladı.

60 BİN OKUL GÜVENLİK TEDBİRLERİ İÇİN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Tekin, riskli okullar için polisin fiilen bulunması ve devriye araçlarının kullanılması gibi önlemlerin de planlandığını belirterek, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin sonucunu aktardı. “Hangi okullarda hangi tedbirlerin alınacağı, dedektörlerden x-ray cihazlarına kadar değerlendiriliyor. Türkiye’deki 60 bin okulu tek tek gözden geçiriyoruz” şeklinde ifade etti.