Yusuf Tekin: Yeni Yıla Hazırız

EĞİTİM DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı açıldı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için uyum eğitimleri kapsamında okullar kapılarını açtı. Çocukların sesleriyle dolmaya başlayan okullara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni döneme dair bir paylaşımda bulundu.

YENİ YILA HAZIRLIKLAR TAMAM

Yeni eğitim dönemi için her anlamda hazır olduklarını ifade eden Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız.” Bu yıl, sadece bir takvim başlangıcı değil.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğun başlangıcını yapıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.