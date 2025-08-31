Yusufeli Barajı’nda Geçmişi Hatırlıyorlar

ENERJİ ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek ve dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda enerji üretim süreci sürüyor. Baraj inşası boyunca ilçe merkezi ve yedi köy su altında kalmış, buradaki halk yeni yerleşim alanlarına taşınmak zorunda kalmıştı.

GEÇMİŞİ HATIRLAMAK İÇİN BARIŞ

Baraj suyunun bazı kısımlarda çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim alanları yeniden görünmeye başladı. Yaz tatilini memleketinde geçiren insanlar, bu durumla eski anılarını hatırlama fırsatı buluyor.

DUYGUSAL DALIŞLAR YAPILIYOR

İlçede yaşayan profesyonel yüzücü Serhat İnce, baraj gölüne dalarak hem serinliyor hem de geçmişi yad ediyor. İnce, batık evlerin odalarından geçerek dalış yapıyor ve su yüzeyinde görünen minaresinin bulunduğu caminin üzerinden geçiyor. “Buraya geldiğimizde bir yandan yüzme keyfi yaşarken, diğer yanda da çok duygusal anlarda bulunuyoruz.” diyerek duygularını paylaşıyor. Zamanında komşuların çay içmeye gittiği yerleri hatırlatan İnce, su altında bir balkondan diğer evin camına kadar dalarak anılarını canlandırdığını ifade ediyor.