Yuvacık Barajı’ndan Sapanca Gölü’ne Su Transferi

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 96’ya ulaşarak dikkat çekti.

BARAJDA SU DOLULUĞU YÜKSELİYOR

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü’ne göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 49 milyon 57 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranının artması nedeniyle baraj kapakları açılarak kontrollü su salınımı başlatıldı.

SU SAPANCA GÖLÜ’NE GÖTÜRÜLÜYOR

İSU tarafından gerçekleştirilen projeyle Yuvacık Barajı’ndan salınan su, Sapanca Gölü’ne aktarılmakta. Bu amaçla Sapanca Terfi Merkezi’nde bazı teknik düzenlemeler yapıldı. Mevcut terfi istasyonundaki vana ve ekipmanların akış yönü değiştirilerek, göle su transferi sağlandı.

GÖLDEKİ SU MİKTARI 29.29

Balaban Deresi ile Yuvacık Barajı’nı besleyen çeşitli dereler aracılığıyla Yuvacık Arıtma Tesisi’ne yönlendirilen suyun bir kısmı, günümüzde Sapanca Gölü’ne ulaştırılıyor. Yapılan su aktarımı ile kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü’ne destek olmayı hedefleniyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, Sapanca Gölü’nün su seviyesi 29.29 olarak ölçülmekte.

KURU GÜNLERİN GERİSİNDE KALDI

Kocaeli’de geride kalan dönemde, 2025 yılı Aralık ayında Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 1’e kadar düştüğü kaydedilmişti. Ancak, kış döneminde etkili olan kar yağışları ve aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, barajda su seviyesinin yeniden yükselmesine katkıda bulundu.